Иностранные инвесторы не вытесняют отечественный бизнес, а наоборот — способствуют его росту. Такое мнение в интервью проекту "Другими словами" выразил председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов. Он также рассказал, как в Казахстане пересматриваются старые контракты и как отслеживаются крупные инвестпроекты в реальном времени, передаёт BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии иностранных компаний на внутренний рынок, Габидулла Оспанкулов отметил, что конкуренция с зарубежными игроками — это важный фактор развития.

"Это естественная конкуренция. Без неё наши производители не будут развиваться. Иностранные инвесторы — это стимул улучшать качество, снижать цену, развивать сервис", - рассказал Оспанкулов.

Журналист также затронул тему контрактов, подписанных в 1990-е годы. По словам главы комитета, пересмотр таких соглашений возможен, но только в рамках правового поля.

"Только после окончания срока или по взаимному согласию. Иначе это создаёт репутационные риски. Есть контракты, срок которых заканчивается в 2028 или 2032 году. При продлении условия будут пересмотрены", - подчеркнул Оспанкулов.

Оспанкулов рассказал и о механизмах цифрового мониторинга текущих инвестпроектов.

"Есть Национальная цифровая инвестиционная платформа. Там зарегистрировано свыше 10 000 проектов на сумму более 90 трлн тенге. В режиме 24/7 отслеживается их реализация. Если проект тормозится, премьер-министр и министры видят это и могут оперативно вмешаться", - пояснил Оспанкулов.

Ранее в одном из выпусков программы "Другими словами" вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков рассказал о цифровизации государственных услуг. Он пояснил, как Казахстан вошёл в Топ-10 стран с самыми продвинутыми электронными госуслугами, почему Минюст называют самым "цифровым" министерством, как за месяц удалось сэкономить 1 миллиард тенге и зачем робот заменил частных судебных исполнителей.

В другом выпуске проекта министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, как ведомство справилось с паводками весной 2024 года. Он объяснил, почему дамбы выдержали нагрузку, сколько объектов было восстановлено, зачем необходимо страхование жилья в зонах подтопления и как паводки помогли наполнить водохранилища, включая Балхаш и Каспий.

А в свежем выпуске программы гостем стал председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов. Он рассказал, почему Казахстан теряет инвесторов, какие проекты приносят наибольший экономический эффект и как страна переходит от экспорта сырья к производству готовой продукции. Также он рассказал почему Казахстан теряет инвесторов и как это исправить.