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Спрос на строителей в 4,5 раза превышает объем подготовки кадров

8 Сентября 2026, 10:40
АВТОР
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Baq.kz 8 Сентября 2026, 10:40
8 Сентября 2026, 10:40
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Фото: Baq.kz

Потребность в строителях в 4,5 раза превышает число обучающихся, сообщила на заседании Правительства министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.KZ.

«Особенно заметен дефицит кадров в строительстве и сельском хозяйстве. В строительной отрасли существует потребность в 102 тыс. специалистов, тогда как по этому направлению обучаются 22,4 тысяч студентов. Таким образом, спрос превышает объем подготовки кадров в 4,5 раза», – сказала министр.

По ее словам, в сельском хозяйстве требуется 73 тысяч специалистов, при этом по соответствующим направлениям обучаются 12,7 тысяч студентов. Это в 5,7 раза меньше существующей потребности.

«Этот разрыв требует перераспределения государственного образовательного заказа в соответствии с кадровыми потребностями регионов и отраслей», – дополнила министр.

В Казахстане также планируют обновить профессиональные стандарты для рабочих специальностей с учетом цифровизации и распространения искусственного интеллекта. До конца 2026 года такими стандартами намерены охватить более 600 рабочих профессий.

Ранее сообщалось, что Казахстану до 2035 года потребуется 1,8 млн работников рабочих профессий. 

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