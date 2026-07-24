Иностранным инвесторам с «золотой визой» могут предоставить налоговые льготы

В Казахстане предлагают предоставить ряд налоговых льгот иностранным инвесторам, получившим «золотую визу». Об этом сообщил директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК Нурлыбек Шаймаханов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, инициатива рассматривается в рамках подготовки поправок в новый Налоговый кодекс.

«Первый вопрос – внедрение механизма “золотой визы”. Для владельцев “золотой визы” предлагается предоставить льготы по индивидуальному подоходному налогу, налогу на предпринимательскую деятельность, а также по налогам на имущество и землю», – сказал Нурлыбек Шаймаханов.

Он отметил, что предлагаемые льготы будут распространяться не только на самих инвесторов, но и на членов их семей.

Кроме того, для владельцев «золотой визы» предлагается упростить порядок получения статуса инвестиционного резидента Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

«В настоящее время при получении статуса инвестиционного резидента проводится процедура отбора. Согласно предлагаемым изменениям, это требование планируется отменить», – сообщил директор департамента.

Как отметил Шаймаханов, эти изменения являются частью пакета поправок в новый Налоговый кодекс, направленного на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и привлечение в страну большего числа иностранных инвесторов.

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