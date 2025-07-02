С 1 июля 2025 года в России началось поэтапное отключение мобильной связи для иностранных граждан, не зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС), передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

Согласно действующим правилам, иностранцы могут заключить договор с оператором связи только при наличии регистрации в ЕБС, а также при условии наличия СНИЛС, личного кабинета на "Госуслугах" и предоставления IMEI-кода телефона. На одного иностранного гражданина разрешено оформить не более 10 сим-карт.

По уже заключённым договорам, срок сдачи биометрических данных истёк 1 июля.

Теперь:

Неактивные номера (неиспользуемые более трёх месяцев) будут отключены сразу;

Для активных номеров сначала ограничат международную и междугороднюю связь, затем снизят скорость интернета;

Спустя 30 дней произойдёт полное прекращение услуг связи.

По данным Минцифры, более 2 миллионов иностранцев уже прошли регистрацию в ЕБС и заключили договоры по новым требованиям.

Введение новых правил с 1 января 2025 года направлено на борьбу с телеком-мошенничеством и серыми сим-картами. Власти подчеркивают, что меры также помогут укрепить цифровую безопасность и обеспечить контроль за легальными пользователями мобильной связи.

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