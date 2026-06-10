Инспектор службы пробации отсудил у ДУИС более 1,9 млн тенге

В Актау суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина К. к Республиканскому государственному учреждению "Департамент уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области".

Истец просил признать незаконным приказ об увольнении, восстановить его на работе, а также взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Как установил суд, мужчина работал инспектором Тупкараганского районного отдела службы пробации. 24 июля 2025 года он отсутствовал на работе из-за ухудшения состояния здоровья. В этот день он дважды обращался за экстренной медицинской помощью, что подтверждается документами. Также он сообщил о болезни своему руководителю через WhatsApp.

Несмотря на это, по результатам служебного расследования в сентябре 2025 года его уволили за отсутствие на службе более трех часов без уважительной причины.

Суд пришёл к выводу, что отсутствие на работе было связано с состоянием здоровья и являлось уважительной причиной. Поэтому приказ об увольнении признан незаконным и отменён.

Также суд не согласился с доводами работодателя о пропуске срока обращения в суд. Установлено, что приказ об увольнении истцу своевременно не вручался и был направлен его представителю только 17 декабря 2025 года.

Решением суда истец восстановлен в должности инспектора. В его пользу взысканы: 1,25 млн тенге заработной платы за время вынужденного прогула, 200 тыс. тенге компенсации морального вреда и 500 тыс. тенге расходов на представителя.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее увольнение директора школы отменили через кассацию.

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