Интересы Казахстана будут полностью соблюдены - Песков о приостановке поставок нефти в Германию

Поставки казахстанской нефти в Германию временно приостановлены по техническим причинам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает BAQ.kz со ссылкой на Вести.

По его словам, речь идет исключительно о технологических факторах, связанных с инфраструктурой трубопровода «Дружба», через который осуществляется транспортировка сырья. Политические или иные причины в данном случае отсутствуют.

Песков подчеркнул, что интересы Казахстана будут полностью соблюдены. Он отметил, что необходимые объемы нефти для европейских партнеров будут обеспечены за счет альтернативных маршрутов поставок.

«Решение связано с техническими моментами», - уточнил представитель Кремля, в комментарии ИС “Вести”.

Сроки восстановления транспортировки по «Дружбе» пока не уточняются.

Напомним, вчера глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Казахстан не будет сокращать добычу нефти после остановки поставок в Германию. Ранее стало известно, что транзит казахстанской нефти по «Дружбе» может остановиться с 1 мая.