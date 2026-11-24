По итогам 2026 года инвестиции в телекоммуникационную отрасль Казахстана могут достигнуть как минимум 500 млрд тенге. При этом за последние два года средняя скорость мобильного интернета в стране выросла почти на 27%. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

«По итогам текущего года ожидаем не менее 500 млрд тенге инвестиций в отрасль. Так, за три года объём инвестиций превысит 1,3 трлн тенге. За последние два года средняя скорость мобильного интернета выросла с 73,6 до 93,4 мегабита в секунду», – отметил Мадиев.

Растёт и потребление интернет-трафика. По прогнозам ведомства, по итогам 2026 года его объём более чем вдвое превысит показатель 2024 года.

Иностранные инвестиции в отрасль связи выросли в 2,5 раза

Телекоммуникационная отрасль Казахстана становится всё более привлекательной и для иностранных инвесторов. По итогам 2025 года объём прямых иностранных инвестиций в секторе связи вырос в 2,5 раза, достигнув 800 млн долларов.

Если раньше зарубежный капитал преимущественно направлялся в нефтегазовый сектор, то теперь инвесторы проявляют всё больший интерес к цифровой инфраструктуре, промышленности и финансовым технологиям.

Как изменился интернет в Казахстане за семь лет

Ранее, 24 сентября, BAQ.KZ писал о развитии цифровой инфраструктуры Казахстана. С 2019 по 2026 год охват населения интернетом увеличился с 84% до 98%, а его средняя скорость выросла более чем в четыре раза – с 21 до 88–94 Мбит/с.

За этот же период экспорт казахстанских IT-услуг вырос в 38 раз – с 30 млн до 1,142 млрд долларов. Доля государственных услуг, доступных в электронном формате, увеличилась с 80% до 91%.