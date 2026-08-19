Инвесторам готовят новые налоговые правила: что изменится с дисконтом

В Казахстане планируют уточнить порядок налогообложения доходов по долговым ценным бумагам. Речь идет о дисконте, который инвестор получает при погашении бумаги, передает BAQ.KZ.

Вопрос рассмотрели на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса.

В чем проблема

По общему определению Налогового кодекса дисконт по долговым ценным бумагам относится к вознаграждению.

Однако при погашении ценной бумаги такой доход фактически рассматривается как прирост стоимости, хотя продажи самой бумаги при этом не происходит.

В результате экономически одинаковый доход может иметь разные налоговые последствия в зависимости от того, каким образом его получил инвестор.

Что предлагают изменить

Для устранения этой правовой коллизии предлагается доработать статью 378 Налогового кодекса.

Дисконт, полученный инвестором при погашении долговой ценной бумаги, предлагается сохранить в составе вознаграждения.

Это должно установить единый подход к налогообложению купона и дисконта, а также обеспечить одинаковые условия для инвесторов на казахстанских биржевых площадках.

Участники заседания поддержали необходимость унифицировать правила налогообложения доходов по долговым инструментам. Соответствующие положения планируется уточнить в рамках работы над налоговым законодательством.

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