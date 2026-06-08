Инвестору в области Ұлытау вернули 55 млн тенге переплаченных налогов

В области Улытау инвестору, реализующему проект по строительству ветровой электростанции, вернули 55 млн тенге излишне уплаченных налогов. Средства удалось получить после рассмотрения вопроса уполномоченными органами, передает BAQ.kz.

ТОО "Mezgilder Qushteri", занимающееся строительством ветровой электростанции в области Улытау, с июля 2025 года добивалось возврата переплаченного налога на добавленную стоимость при ввозе оборудования.

По данным надзорного органа, компания неоднократно обращалась в органы государственных доходов, предоставляя необходимые документы для возврата средств. Однако вопрос длительное время оставался нерешенным.

Согласно Налоговому кодексу, при отсутствии налоговой задолженности излишне уплаченные суммы подлежат возврату по заявлению налогоплательщика в установленные законом сроки.

После дополнительного рассмотрения ситуации компании были возвращены налоговые платежи на общую сумму 55 млн тенге.

Проект ветровой электростанции относится к числу инвестиционных инициатив в сфере возобновляемой энергетики региона. Возврат средств позволит инвестору продолжить реализацию проекта без дополнительной финансовой нагрузки.

Напомним, по итогам третьего квартала 2025 года доля чистой генерации превысила 7 процентов от общего объема выработки электроэнергии. Общее количество объектов возобновляемой энергетики в стране достигло 159 станций, что отражает поступательное развитие отрасли и расширение "зеленого" сегмента в энергобалансе. В прошлом году были реализованы значимые проекты в сфере ВИЭ с суммарной установленной мощностью 266 мегаватт. Новые ветровые электростанции введены в эксплуатацию в Карагандинской области и области Улытау, а солнечные электростанции начали работу в Кызылординской и Мангистауской областях, уже внося вклад в энергосистему страны.

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