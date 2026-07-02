Инвестпроект птицефабрики на 2,5 млрд тенге защитили в СКО

Прокуратура Северо-Казахстанской области при координации Комитета по защите прав инвесторов обеспечила защиту прав ТОО "Адель Кус", реализующего инвестиционный проект по расширению птицефабрики яичного направления стоимостью 2,5 млрд тенге.

Проект предусматривает строительство новых птичников, увеличение производственных мощностей и создание дополнительных рабочих мест.

На этапе подготовки строительной площадки инвестор столкнулся с административным барьером, связанным с необходимостью вырубки зелёных насаждений на предоставленном земельном участке. Это могло привести к дополнительным расходам и задержке реализации проекта.

По инициативе прокуратуры Кызылжарского района было организовано взаимодействие с уполномоченными органами и проведено обследование участка на предмет его принадлежности к землям государственного лесного фонда.

По итогам проверки установлено отсутствие правовых препятствий для дальнейшей реализации проекта.

В результате принятых мер прокурорского надзора административный барьер был устранён, права инвестора защищены, а условия для своевременной реализации проекта обеспечены.

Ранее крупного инвестора заподозрили в контрабанде в Мангистауской области.

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