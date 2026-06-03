Ипотечная программа стала доступна работникам КТЖ

Для сотрудников группы компаний АО "НК "Қазақстан темір жолы" запущена ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье на кредитных условиях.

Программа доступна для всех категорий работников и предусматривает возможность самостоятельного оформления ипотечного займа без привлечения посредников и третьих лиц.

Основные условия программы:

стаж работы в железнодорожной отрасли – не менее 1 года;

процентная ставка – от 18,5% годовых;

срок кредитования – до 20 лет;

первоначальный взнос – от 20%.

Для оформления ипотеки и расчета индивидуальных условий сотрудникам необходимо обращаться в официальные отделения АО "Народный Банк Казахстана".

В компании подчеркивают, что все консультации и оформление осуществляются исключительно через официальные каналы. Информация о программе, размещаемая на сторонних сайтах и в социальных сетях, а также предложения посредников не являются официальными.

Сотрудников призывают пользоваться только проверенными источниками и избегать услуг третьих лиц.

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