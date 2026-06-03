Ипотечная программа стала доступна работникам КТЖ
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Для сотрудников группы компаний АО "НК "Қазақстан темір жолы" запущена ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье на кредитных условиях.
Программа доступна для всех категорий работников и предусматривает возможность самостоятельного оформления ипотечного займа без привлечения посредников и третьих лиц.
Основные условия программы:
- стаж работы в железнодорожной отрасли – не менее 1 года;
- процентная ставка – от 18,5% годовых;
- срок кредитования – до 20 лет;
- первоначальный взнос – от 20%.
Для оформления ипотеки и расчета индивидуальных условий сотрудникам необходимо обращаться в официальные отделения АО "Народный Банк Казахстана".
В компании подчеркивают, что все консультации и оформление осуществляются исключительно через официальные каналы. Информация о программе, размещаемая на сторонних сайтах и в социальных сетях, а также предложения посредников не являются официальными.
Сотрудников призывают пользоваться только проверенными источниками и избегать услуг третьих лиц.
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