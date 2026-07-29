Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом и выдвинул встречный план, по которому Тегеран получит больше контроля над судоходством, передает BAQ.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

Об отказе заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в эфире государственного телевидения во вторник. По его словам, предложение Маската не сняло опасений Тегерана по поводу контроля над проливом.

Что предлагал Оман

Оман предлагал разделить маршрут поровну. Половина проходила бы через территориальные воды Ирана, половина через воды Омана, а суда перечисляли бы добровольные сборы обоим государствам. Гарибабади заявил, что Тегеран отклонил этот вариант, исходя из соображений национальной безопасности.

Что предлагает Иран

Встречное предложение Тегерана выглядит иначе. Один маршрут целиком проходит через иранские территориальные воды, часть второго тоже. Так Иран сможет контролировать и вход, и выход судов.

Гарибабади предупредил, что пролив останется закрытым, если Оман отклонит иранский план. Он подчеркнул, что к довоенному порядку, когда суда проходили без всякой платы, вернуться уже не получится.

Ранее BAQ.KZ писал, что накануне Оман передал Ирану поддержанный странами региона план создания механизма управления проливом с добровольными взносами судов. Он построен по образцу системы, действующей в Малаккском проливе, где Индонезия, Малайзия и Сингапур собирают с судов добровольные средства на навигацию, экологическую защиту, поисковые и спасательные работы.

До начала конфликта через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

По данным Al Jazeera, Оман сейчас прорабатывает ещё один вариант с тремя маршрутами, один из которых пройдёт через иранские воды, второй станет международным, третий останется за Оманом. Корреспондент телеканала со ссылкой на источники отметил, что Иран проявляет некоторую гибкость. Официального решения пока нет.

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