На фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Тегеран официально заявил о намерении нанести ответный удар по Израилю. Поводом стали утренние авиаудары, в ходе которых, по данным иранских СМИ, погибли ключевые фигуры военного и научного сообщества страны, передает BAQ.KZ.

Как сообщил пресс-секретарь вооружённых сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи в интервью агентству Mehr, вооружённые силы готовы "дать жёсткий ответ" и "враги должны быть готовы заплатить высокую цену". Он подчеркнул, что речь идёт не только об Израиле, но и о его союзниках — в частности, США.

"Вооружённые силы полностью готовы. Возмездие будет решительным, и сионистский режим вместе с США заплатят очень высокую цену", — заявил Шекарчи.

С аналогичным посланием выступил и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он охарактеризовал действия Израиля как "преступные и провокационные" и пригрозил "мучительной участью" для агрессора. Хаменеи также подтвердил гибель нескольких командиров и ядерных специалистов в результате авиаударов.

Кого потерял Иран

По информации иранских властей:

Погиб командующий КСИР Хосейн Салами.

Ликвидированы два ведущих учёных-атомщика: доктор Али Тегеранчи и Ферейдун Аббаси, ранее заявлявший о возможности создания тактического ядерного оружия. В результате удара по штабу "Хатам аль-Анбия" погиб генерал-майор Голамали Рашид.

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) подтвердили проведение масштабной операции под названием "Сила льва", направленной на "предотвращение ядерной угрозы со стороны Тегерана". По информации израильских СМИ, удары были нанесены по десяткам целей, включая военные и ядерные объекты, в том числе в Натанзе.

Также сообщается, что одновременно с авиаударами Моссад провёл серию тайных операций внутри страны. Цель — подрыв стратегических систем ПВО и объектов, связанных с баллистическими ракетами.

В иранском городе Натанз — одном из центров ядерной программы — очевидцы сообщают о сильных взрывах и возгораниях. Информация о возможной утечке радиации официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана.