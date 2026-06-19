Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив

Иран объявил о новых правилах судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и грузоперевозок. Об этом сообщило руководство КСИР в официальном коммюнике.

Согласно заявлению иранских властей, суда, планирующие пройти через пролив, должны заранее подавать заявку в Управление по контролю за Персидским заливом. В документах необходимо указать маршрут следования, контактные данные и предполагаемое время прохождения.

Новые требования введены в рамках меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. В течение 60 дней с судовладельцев не будут взиматься какие-либо сборы за проход через пролив, а связанные расходы возьмет на себя иранская сторона.

В Тегеране пояснили, что новые меры направлены на обеспечение безопасности судоходства и предотвращение возможных инцидентов в регионе. Также власти пообещали оперативно рассматривать поступающие заявки.

Ормузский пролив считается одним из важнейших транспортных коридоров мира. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые изменения режима судоходства в регионе внимательно отслеживаются международными рынками.

Ранее сообщалось, что после подписания меморандума между США и Ираном через Ормузский пролив прошли первые семь судов. Часть из них направлялась из Персидского залива в сторону Оманского залива, другие, напротив, вошли в пролив. Среди прошедших судов были грузовые и танкерные суда, в том числе французский танкер для перевозки сжиженного природного газа и битумный танкер под флагом Островов Кука. Кроме того, в акваторию пролива вошел нефтяной танкер Starway под флагом Панамы.

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