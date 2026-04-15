Иранский супертанкер прошел через Ормузский пролив несмотря на блокаду США
Иранский танкер под санкциями прошёл через Ормузский пролив, несмотря на угрозы США. Ранее аналогичный случай уже фиксировался.
Иранский супертанкер, способный перевозить до двух миллионов баррелей нефти, прошёл через Ормузский пролив, несмотря на объявленную США морскую блокаду.
По данным агентства Fars, судно, находящееся под санкциями, пересекло открытое море и вошло в территориальные воды Ирана, не скрывая своё местоположение - с включенной системой идентификации.
Ранее США объявили о введении морской блокады Ормузского пролива. Президент Donald Trump заявил, что американские военные будут останавливать суда, пытающиеся воспользоваться этим маршрутом.
Кроме того, Вашингтон намерен отслеживать и перехватывать корабли, которые, по его данным, платят Ирану за проход.
Однако, как отмечают СМИ, это не первый подобный случай. По информации Bloomberg, ранее связанный с Китаем танкер Rich Starry, также находящийся под санкциями, беспрепятственно прошел через пролив.
Решение о блокаде было принято после первого раунда переговоров между США и Ираном. По итогам встречи стороны не смогли договориться по ряду ключевых вопросов, включая тему обогащённого урана.
