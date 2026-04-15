Иранский супертанкер, способный перевозить до двух миллионов баррелей нефти, прошёл через Ормузский пролив, несмотря на объявленную США морскую блокаду.

По данным агентства Fars, судно, находящееся под санкциями, пересекло открытое море и вошло в территориальные воды Ирана, не скрывая своё местоположение - с включенной системой идентификации.

Ранее США объявили о введении морской блокады Ормузского пролива. Президент Donald Trump заявил, что американские военные будут останавливать суда, пытающиеся воспользоваться этим маршрутом.

Кроме того, Вашингтон намерен отслеживать и перехватывать корабли, которые, по его данным, платят Ирану за проход.

Однако, как отмечают СМИ, это не первый подобный случай. По информации Bloomberg, ранее связанный с Китаем танкер Rich Starry, также находящийся под санкциями, беспрепятственно прошел через пролив.

Решение о блокаде было принято после первого раунда переговоров между США и Ираном. По итогам встречи стороны не смогли договориться по ряду ключевых вопросов, включая тему обогащённого урана.