Ирина Казюлина завоевала бронзу Игр исламской солидарности в Эр-Рияде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина стала бронзовым призёром Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 68 килограммов.
В поединке за третье место Ирина одержала победу над Ндиффо Алмейдой (Камерун).
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает шестое место. В копилке сборной — 13 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых медалей.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде