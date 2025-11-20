Сегодня, 20:48

Сегодня, 20:48

Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина стала бронзовым призёром Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 68 килограммов.

В поединке за третье место Ирина одержала победу над Ндиффо Алмейдой (Камерун).

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает шестое место. В копилке сборной — 13 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых медалей.