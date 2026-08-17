Оценки за физкультуру, музыку и ИИ начнут ставить в начальных классах Казахстана

В Казахстане с нового учебного года изменится оценивание по ряду предметов в начальных классах. Баллы начнут выставлять в том числе по цифровой грамотности и искусственному интеллекту, музыке, физкультуре и изобразительному искусству, сообщила первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова на площадке СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее отдельное оценивание не проводилось по предметам «Цифровая грамотность и искусственный интеллект», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».

Теперь по этим дисциплинам предусмотрено ежедневное формативное оценивание, а промежуточное будет проводиться один раз в четверть.

«С учетом специфики предмета оценивание проводится посредством практических, творческих, проектных, исследовательских, спортивных, индивидуальных и командных работ», - сообщила Шынар Акпарова.

Изменения предусмотрены и для естественно-научных дисциплин. По предметам «Естествознание» и «Познание мира» будут оценивать не только предметные знания, но и естественно-научную грамотность, исследовательские и практические навыки. Для этого смогут использовать устные, письменные, лабораторные, проектные и исследовательские работы.

Кроме того, в начальных классах откажутся от процедуры модерации результатов оценивания. В Минпросвещения рассчитывают, что это снизит нагрузку на педагогов и позволит им больше времени уделять урокам и работе с детьми.

Методическую поддержку учителям будет обеспечивать Центр оценивания Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина. Он определит единые требования, будет предоставлять педагогам рекомендации и образцы заданий, а также изучать результаты обучения школьников.

СОЧ в конце четверти отменят

С 1 сентября для учеников 2–4-х классов отдельное суммативное оценивание за четверть (СОЧ) проводить больше не будут. Вместо прежних СОР и СОЧ вводится промежуточное оценивание после завершения каждого раздела программы.

Таким образом, если за четверть школьники проходят три раздела, они выполнят три промежуточные работы, но отдельного СОЧ в конце четверти уже не будет. В Минпросвещения рассчитывают, что это сократит оценочную нагрузку на детей.

Изменится и формат некоторых работ: по казахскому и русскому языкам предусмотрены диктанты и задания на читательскую грамотность, по литературному чтению – изложения и сочинения, по математике – контрольные с заданиями на математическую грамотность.

Как будут рассчитывать четвертную оценку

Еще одно изменение касается самой формулы оценки. Доля формативного оценивания вырастет с 25% до 50%, баллы за текущую работу будут выставлять по шкале от 1 до 10.

В результате четвертная оценка будет состоять из двух равных частей: 50% – формативное оценивание и 50% – промежуточное.

Максимальный балл за промежуточную работу составит до 12 баллов во 2-м классе, 14 – в 3-м и 16 – в 4-м.

Педагог должен оценивать каждого ученика как минимум на 30% уроков по предмету в течение четверти.