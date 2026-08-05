Испания связала кризис в Сеуте с ложными сообщениями в соцсетях

Массовый приток мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту мог начаться после волны ложных сообщений в социальных сетях. Испанские власти заявили, что людям обещали беспрепятственный путь в Европу через эксклав, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Ситуацию обсудили 4 августа на экстренной встрече министров внутренних дел стран Евросоюза. В Брюсселе произошедшее назвали одним из самых серьезных миграционных кризисов последних лет на внешней границе ЕС.

Поток удалось остановить. Большинство нелегально прибывших уже вернули в Марокко. Из Сеуты они не перемещались на материковую часть Испании и в другие страны Шенгенской зоны.

Людям обещали свободный въезд в Европу

По версии Мадрида, в социальных сетях распространялись ложные трактовки решения Верховного суда Испании. Пользователям внушали, что после пересечения границы Сеуты они смогут остаться в Евросоюзе.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка отверг обвинения в адрес Марокко. Он заявил, что остановить поток удалось благодаря сотрудничеству с Рабатом.

Министр призвал не действовать по «логике тестостерона», а последовательно работать со странами происхождения и транзита мигрантов.

Еврокомиссия пока не называет одну причину кризиса. В Брюсселе говорят о сетях контрабандистов и масштабной дезинформации, но не обвиняют Марокко в намеренном давлении на Испанию.

Версию о возможной причастности России там тоже не подтвердили. Еврокомиссар Магнус Бруннер заявил, что анализ продолжается и выводы делать рано.

Страны ЕС спорят о причинах

Лидеры 22 государств Евросоюза считают, что кризис показал уязвимость европейской миграционной системы. По их мнению, решение испанского суда, ограничившее немедленное возвращение части мигрантов, могло создать впечатление, что незаконный въезд дает шанс остаться в ЕС.

Они призвали пересмотреть меры, которые могут привлекать новые потоки. В документе Испания прямо не названа, но наблюдатели связали эту позицию с программой легализации мигрантов, по которой было подано более 1,2 млн заявлений.

Мадрид эту трактовку отвергает и настаивает, что главную роль сыграла дезинформация.

Что изменится после кризиса

Евросоюз намерен укреплять внешние границы, ускорять возвращение нелегальных мигрантов и активнее бороться с контрабандистами.

Отдельное внимание уделят социальным сетям. Страны ЕС хотят быстрее замечать ложные сообщения, способные спровоцировать новые миграционные потоки, и согласовывать официальные заявления во время кризисов.

Правила выдачи шенгенских виз и въезда в страны зоны менять не стали. Новых ограничений для путешественников, включая граждан Казахстана, по итогам встречи не приняли.

Италия временно усилила проверки пассажиров, прибывающих из Испании. Испанские власти назвали эту меру чрезмерной, поскольку мигранты из Сеуты не добрались до других стран Европы.

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