Испания ввела армию в Сеуту после прорыва тысяч мигрантов из Марокко

Испания направила военных в автономный город Сеута на севере Африки после того, как в четверг границу с Марокко пересекли тысячи мигрантов. Об этом передает BAQ.KZ со ссылкой на AP.

При переходе границы погибли не менее девяти человек.

Власти Сеуты обратились к правительству в Мадриде с просьбой объявить общенациональное чрезвычайное положение и ввести армию. Военных направили в помощь Гражданской гвардии для поддержания безопасности в городе. 31 июля в Сеуту должны приехать премьер-министр Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

«Граница полностью рухнула»

«Ситуация это абсолютный хаос», сказал AP глава ассоциации служащих Гражданской гвардии Сеуты Рашид Сбихи. «Назвать точные цифры невозможно, но границу пересекают тысячи мигрантов», добавил он, отметив, что граница «полностью рухнула».

Ашраф Маймуни из Марокканской ассоциации прав человека на севере страны назвал ситуацию исключительной.

«Граница Тарахаль была открыта сегодня утром при необычных обстоятельствах, и люди перешли», - сказал он.

Испанская государственная телекомпания TVE сообщила о 2000-3000 пересекших границу. Люди плыли со стороны Марокко на надувных кругах, часть прорвалась через ворота в ограждении.

Кризис нарастал несколько дней. За предшествующую неделю в город добрались более полутора тысяч человек.

Что называют причиной прорыва

Власти Сеуты связывают всплеск с решением Верховного суда Испании, принятым в июле. Суд запретил немедленно возвращать мигрантов, прибывших морем, без надлежащей правовой процедуры. На тех, кто перелезает через ограждение по суше, решение не распространяется.

Правительство Испании заявило, что причина в эксплуатации этого решения мафиями и преступными организациями, а не в планах легализовать часть нелегальных мигрантов. Марокканские активисты в такой версии сомневаются, полагая, что большинство мигрантов о решении суда не знали.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией, чтобы «защитить наши границы и обеспечить безопасность наших граждан». Сухопутной границы между странами нет. Рим прорабатывает восстановление пограничного контроля для тех, кто едет из Испании в Италию. Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал миграционную политику Санчеса ошибочной.

В мае 2021 года Сеута уже переживала миграционный кризис, тогда за несколько дней в город попали до десяти тысяч человек.

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