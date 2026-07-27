Жара в Испании унесла уже более 3,8 тысячи жизней

Число умерших в Испании из-за жары с начала 2026 года превысило 3,8 тысячи человек. Об этом сегодня заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.

«Цифра погибших из-за жары в Испании достигает, согласно оценкам, более 3,8 тысячи человек», - сказал премьер, выступая в Мадриде на презентации сети климатических убежищ.

Заявление прозвучало на фоне крупнейшего пожара в истории страны

Огонь в горах к западу от Мадрида охватил около 77 тысяч гектаров. Испанские СМИ называют его крупнейшей лесной трагедией в истории страны. Чрезвычайное положение национального уровня объявлено в Мадриде, Авиле и Толедо, эвакуированы или находятся в режиме изоляции около 90 тысяч человек.

К понедельнику огонь замедлил продвижение, но контроль над ним установить не удалось. Самая критическая точка район водохранилища Сан-Хуан. Отдельно горит Кастельон, там выгорело 6,5 тысячи гектаров и эвакуированы 18 муниципалитетов.

Всего с начала года пожары уничтожили около 150 тысяч гектаров, погибли 13 человек. Санчес назвал происходящее не чередой отдельных эпизодов, а самым болезненным проявлением климатической чрезвычайной ситуации.

«Данные ясны: климатическая чрезвычайная ситуация убивает», - подчеркнул он.

Санчес отдельно остановился на том, кого удар затрагивает сильнее.

«Климатический кризис сильнее затрагивает тех, кто более уязвим. Это люди, у которых меньше возможностей, чтобы противостоять климатической чрезвычайной ситуации, это наши пожилые люди, дети, конечно, также те, кто работает в условии высоких температур, и, разумеется, те, кто страдает хроническими заболеваниями», сказал он.

Впереди четвертая волна жары

Вице-премьер и министр экологического перехода Сара Аагесен предупредила, что во вторник в стране, вероятно, начнется четвертая за лето волна жары. По данным метеослужбы, риск возникновения новых пожаров станет очень высоким на всей территории Испании.

Правительство выделит 10 миллионов евро

Средства пойдут на создание новых климатических убежищ, включая учебные заведения. Во вторник Совет министров должен утвердить создание научной панели по климатической чрезвычайной ситуации, которая будет консультировать правительство.

Санчес призвал политические силы страны присоединиться к государственному пакту по борьбе с климатической чрезвычайной ситуацией. «Перед лицом отрицания и бездействия нужен государственный пакт», заявил он.

Испанские метеорологи ранее сообщали, что первая половина 2026 года стала самой теплой в стране за последние 65 лет. Июнь оказался вторым самым теплым первым летним месяцем за всю историю наблюдений, уступив только июню 2025 года. Средняя температура превысила климатическую норму на 3,2 градуса.

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