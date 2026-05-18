Из Астаны увеличили частоту полётов в Урумчи
Перелёт занимает около 2,5 часов.
С начала мая текущего года авиакомпания China Southern Airlines увеличила частоту рейсов по маршруту Астана – Урумчи.
Как сообщили в Международном аэропорту Нурсултана Назарбаева, теперь полёты выполняются пять раз в неделю вместо прежних трёх.
Авиаперевозчик осуществляет рейсы из аэропорта Астаны на современных и комфортабельных воздушных судах Boeing 737. Время в пути между столицами Казахстана и китайского Синьцзяна составляет около 2 часов 30 минут.
Отмечается, что авиабилеты доступны для приобретения на официальном сайте China Southern Airlines, а также в авиакассах города.
Увеличение частоты рейсов способствует расширению транспортной связанности между Казахстаном и Китаем, а также создаёт дополнительные возможности для деловых и туристических поездок.
Ранее сообщалось, что новый рейс в Китай откроют из Актау в конце июня.
