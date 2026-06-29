Казахстанца, объявленного в розыск, вернули из Албании

В Казахстан из Албании экстрадировали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на десятки миллионов тенге.

По версии следствия, он обещал школьникам успешную сдачу Единого национального тестирования и гарантированное поступление в высшие учебные заведения, однако свои обязательства не выполнял.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, экстрадиция была проведена совместно с Интерполом МВД Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Албании.

Следствие считает, что с 2022 по 2023 год подозреваемый через интернет размещал объявления об услугах по подготовке к ЕНТ. Он уверял родителей и выпускников, что поможет набрать высокий балл и обеспечит поступление в университет. Доверившись этим обещаниям, люди переводили деньги, однако впоследствии оставались без обещанных услуг и без своих средств.

По данным правоохранительных органов, жертвами мошеннической схемы стали 32 человека. Общий ущерб превысил 28 миллионов тенге.

После возбуждения уголовного дела мужчина покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск. В мае 2025 года его задержали на территории Албании. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана подозреваемого экстрадировали на родину.

Сейчас он находится в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы (@prokuratura.govkz)

Ранее беглого фигуранта кредитной аферы на 1,8 млрд тенге вернули в Казахстан.

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