Из Нацфонда планируют выделить 2 трлн теңге целевого трансферта в 2027 году

Целевой трансферт из Национального фонда в 2027 году предусмотрен в объеме 2 трлн теңге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на пленарном заседании Курултая, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что глава государства обозначил курс на «большую стройку» и отметил допустимость использования средств Национального фонда для реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов.

«В этой связи предусмотрен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 2 трлн теңге в 2027 году и по 1,5 трлн теңге в 2028–2029 годах. Средства будут направлены на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения», — сообщил Жумангарин.

Жумангарин отметил, что прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2027–2029 годы сформирован на основе прогноза макроэкономических показателей. При прогнозировании бюджета учитывались бюджетные правила и целевые ориентиры Концепции управления государственными финансами до 2030 года.

В базовом прогнозе на 2027–2029 годы указана цена нефти в 70 долларов за баррель.

НДС и корпоративный подоходный налог обеспечат более 80% налоговых поступлений в 2027 году.