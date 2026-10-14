НДС и корпоративный подоходный налог обеспечат более 80% налоговых поступлений в 2027 году

На заседании Курултая заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин внес на рассмотрении депутатов прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.

По его словам, в 2027 году на налог на добавленную стоимость и корпоративный подоходный налог придется 80,6% налоговых поступлений, передает BAQ.KZ.

По его словам, на основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2027–2029 годы.

«В налоговых поступлениях наибольший удельный вес занимают налог на добавленную стоимость - 48,8%, корпоративный подоходный налог - 31,8%», - отметил Жумангарин.

Доходы бюджета без учета трансфертов в 2027 году прогнозируются в объёме 19,9 трлн теңге, или 10% ВВП. Это на 2,8 трлн теңге больше по сравнению с оценкой текущего года.

Основное увеличение доходов ожидается за счет роста экономики - на 1,7 трлн теңге, снижения сумм возврата НДС - на 1,1 трлн теңге и других факторов - на 0,5 трлн теңге.

Вместе с тем в прогнозе учтено снижение доходов на 0,5 трлн теңге.

Неналоговые поступления определены в размере 377 млрд теңге, специальные поступления - 18 млрд теңге.

Жумангарин добавил, что прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года.

Также сообщалось, что в базовом прогнозе на 2027–2029 годы указана цена нефти в 70 долларов за баррель.

Ранее Серик Жумангарин назвал сроки следующего повышения зарплат госслужащим.