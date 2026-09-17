Из проекта бюджета могут исключить расходы на 396 млрд теңге

Расходы на 396 млрд теңге могут исключить из проекта республиканского бюджета, если Правительство не сможет обосновать их необходимость. Об этом сообщил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы на брифинге в Курултае, передает BAQ.KZ.

Поводом для вопроса журналистов стало заключение Высшей аудиторской палаты. ВАП предложила пересмотреть расходы на 396 млрд теңге, предусмотренные в проекте бюджета.

Представителей Правительства спросили, почему такие расходы изначально попали в проект, учитывая замечания аудиторов к работе администраторов бюджетных программ.

Бейсенбекулы подчеркнул, что речь пока идет только о проекте республиканского бюджета и средства еще не выделены.

«С учетом замечаний Высшей аудиторской палаты все спорные вопросы будут подробно обсуждены. Мы представим свою позицию, а ВАП – свои доводы. При необходимости будут предоставлены дополнительные документы и обоснования», – сообщил он.

Если необходимость этих расходов подтвердить не удастся, их уберут из проекта бюджета.

«Если мы не обоснуем эти расходы, они будут сняты. Только после рассмотрения замечаний ВАП бюджет будет утвержден. По каждому предложению будет принято аргументированное решение – замечание либо поддержат, либо отклонят с соответствующим обоснованием», – сказал вице-министр.

По его словам, заключение Высшей аудиторской палаты представляет собой предварительную оценку проекта бюджета. Окончательное решение по расходам будет принято при его рассмотрении в Курултае.

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