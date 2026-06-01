Из России экстрадировали казахстанца, скрывавшегося почти 20 лет
Из России в Казахстан экстрадирован мужчина, который почти два десятилетия скрывался от правосудия после совершения разбойного нападения в Павлодаре, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
По данным следствия, в 2006 году подозреваемый вместе с сообщниками совершил разбойное нападение, применив предмет, использовавшийся в качестве оружия, и похитил имущество потерпевшего.
После преступления фигурант скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Остальные участники нападения были задержаны и впоследствии осуждены к различным срокам лишения свободы.
Спустя почти 20 лет беглеца удалось установить и задержать. В сентябре 2025 года его обнаружили на территории Новосибирской области Российской Федерации.
После рассмотрения запроса Генеральной прокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение о выдаче подозреваемого.
В настоящее время экстрадированный помещен в следственный изолятор.
За совершение разбоя, совершенного группой лиц, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
