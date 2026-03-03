Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев сообщил на брифинге в Правительстве, что 4 марта из города Джидда планируется эвакуировать 343 граждан Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Из Джидды завтра (вылетят -— Прим. ред.) 343 граждан РК — это первая волна, первая группа, которая вылетит", — сказал замминистра на брифинге.

По его словам, в первую очередь в список на эвакуацию включают женщин с несовершеннолетними детьми, граждан старше 60 лет и людей с определенными заболеваниями. Он уточнил, что точное количество детей пока назвать невозможно, поскольку борт еще формируется. Сейчас граждан собирают в Джидде и Маскате, и окончательные данные будут известны после посадки пассажиров на рейс.

Ранее МИД РК сообщил о маршрутах возвращения казахстанцев с Ближнего Востока.

Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая.