Избил пенсионерку кулаками: ранее судимый мужчина получил год колонии в Алматы

В Алматы вынесен приговор мужчине, который жестоко избил 66-летнюю женщину на автобусной остановке в Бостандыкском районе. Суд назначил ему один год лишения свободы, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, мужчина несколько раз ударил пожилую женщину кулаками по голове и лицу, а также ногами по телу и голове.

В результате нападения потерпевшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Также установлено, что 26-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был судим по статьям 102 и 112 Уголовного кодекса Республики Казахстан – за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.

Несмотря на предыдущую судимость, мужчина вновь оказался на скамье подсудимых – на этот раз по делу об избиении 66-летней женщины.

Признал ли он вину

В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По итогам рассмотрения дела суд назначил ему один год лишения свободы.

Кроме того, мужчина обязан выплатить потерпевшей более 1,5 млн тенге. В эту сумму вошли компенсация материального и морального ущерба, а также судебные расходы.

Что произошло

Ранее информация об инциденте распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что на одной из автобусных остановок в Бостандыкском районе Алматы молодой мужчина напал на пожилую женщину и избил ее.

После происшествия женщина была доставлена в больницу. По данным врачей, на момент госпитализации ее состояние оценивалось как тяжелое.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время по делу вынесен обвинительный приговор.

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