Износ очистных в Уральске превысил 88 %

Канализационно-очистные сооружения Уральска изношены более чем на 88 процентов. Сейчас власти готовят реконструкцию объекта, а заключение государственной экспертизы планируют получить в IV квартале 2026 года.

Об этом стало известно на встрече вице-министра промышленности и строительства Куандыка Кажкенова с жителями Западно-Казахстанской области.

Состояние коммунальной инфраструктуры стало одной из главных тем встречи. В 2025 году в области реконструировали 146,2 километра сетей водоснабжения. Обновление сетей продолжат в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

В области 334 аварийных и ветхих дома

Не менее острой остается ситуация с жилым фондом.

Всего в Западно-Казахстанской области насчитывается 2 533 многоквартирных дома. Из них 334 относятся к аварийным и ветхим, еще 1 581 дому требуется капитальный ремонт.

В самом Уральске расположено 1 815 многоквартирных домов. 61 из них признан аварийным, еще 216 считаются ветхими.

До 2029 года в городе планируют снести 20 аварийных домов.

Для жителей таких домов предусмотрен механизм реновации. Собственнику могут предоставить новую квартиру той же площади либо выплатить компенсацию по рыночной стоимости жилья.

Сколько жилья построят в 2026 году

По итогам 2025 года в области ввели 642,4 тыс. квадратных метров жилья. В 2026 году регион должен сдать 645 тыс. квадратных метров. По расчетам властей, это позволит улучшить жилищные условия примерно 5,3 тыс. семей.

За восемь месяцев текущего года введено 332,9 тыс. квадратных метров, или 2 687 квартир.

В рамках господдержки приобретено 543 арендные квартиры и 529 квартир кредитного жилья.

Еще 465 жителей получили льготные ипотечные займы под 2 и 5 процентов. По программам «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» выдали 326 займов.

На встрече затронули и новый Строительный кодекс. По словам вице-министра, изменения касаются качества и безопасности строительства, градостроительного планирования, цифровых решений и прозрачности процедур.

После общей встречи Куандык Кажкенов провел личный прием жителей. Большинство вопросов касались состояния домов, жилищных условий и коммунальной инфраструктуры.

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