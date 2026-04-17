Южная часть Ливана подверглась артобстрелу Израиля

Израильские военные открыли интенсивный артиллерийский огонь по двум населенным пунктам на юге Ливана спустя примерно полчаса после начала режима прекращения огня, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Обстрелу подверглись города Хиям и Дебин. Также сообщается, что израильские военные проводят прочесывание района с применением стрелкового оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, сторонам удалось договориться о перемирии.

Обострение конфликта произошло в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Израиля и США. С 16 марта израильская армия проводит наземную операцию на юге Ливана, а также наносит удары по различным городам, включая столицу страны — Бейрут.

После объявления перемирия между США и Ираном движение Хезболла приостановило боевые действия против Израиля, однако позже возобновило их после новых массированных ударов по территории Ливана.