Известная сеть пиццерий сообщила о кибератаке и возможной утечке данных клиентов

Российская сеть «Додо Пицца» сообщила о кибератаке на свою IT-систему. Злоумышленники могли получить доступ к данным части клиентов, среди которых имена, адреса, телефоны, электронная почта, даты рождения и составы заказов, передает BAQ.KZ.

В компании сообщили, что доступ злоумышленников уже заблокирован, внутренняя проверка продолжается.

«Команда информационной безопасности делает всё, чтобы такого больше не повторилось. А пока хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов. Платежные данные мы не храним, они в безопасности», - говорится в сообщении компании.

О произошедшем уведомили Роскомнадзор.

В «Додо Пицце» предупредили, что некоторых пользователей может автоматически вывести из аккаунта. В компании объяснили это одной из мер защиты.

Платежные данные, по заявлению сети, под угрозой не оказались, поскольку компания их не хранит.