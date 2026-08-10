Как понять, что WhatsApp взломали: главные признаки назвало МВД
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В Министерстве внутренних дел Казахстана предупредили о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам в WhatsApp и рассказали, как усилить защиту персональных данных.
Как включить дополнительную защиту
В МВД рекомендуют активировать двухэтапную проверку в WhatsApp.
Для этого необходимо:
- Открыть WhatsApp и перейти в «Настройки».
- Выбрать раздел «Аккаунт».
- Перейти в «Двухэтапная проверка».
- Нажать «Включить».
- Установить шестизначный PIN-код.
- Указать электронную почту для восстановления доступа.
В министерстве напоминают, что PIN-код нельзя сообщать другим людям.
Как проверить, кто подключен к аккаунту
Пользователям также советуют регулярно проверять список связанных устройств.
Для этого нужно открыть меню WhatsApp, выбрать «Связанные устройства» и проверить список подключений.
Если обнаружено неизвестное устройство, необходимо открыть информацию о нем и выбрать «Выйти», чтобы прекратить доступ к аккаунту.
Как понять, что аккаунт могли взломать
На возможную компрометацию аккаунта могут указывать:
- неизвестные подключенные устройства;
- сообщения, отправленные без ведома владельца;
- обращения знакомых по поводу подозрительных сообщений;
- получение SMS-кода подтверждения без запроса пользователя;
- самопроизвольный выход из аккаунта.
Что делать при подозрительной активности
При обнаружении признаков взлома МВД рекомендует незамедлительно завершить все активные сеансы в разделе «Связанные устройства», изменить PIN-код двухэтапной проверки и предупредить контакты о возможной компрометации аккаунта.
Также следует проверить смартфон и компьютер на наличие вредоносных программ.
Коды подтверждения, которые приходят по SMS или в мессенджере, нельзя передавать третьим лицам. Не стоит также переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать сторонние приложения по просьбе неизвестных людей.
Что делать, если знакомый просит перевести деньги
Отдельно ведомство предупреждает о мошенничестве через взломанные аккаунты.
Если знакомый неожиданно пишет с просьбой срочно перевести деньги, не стоит сразу выполнять просьбу. Необходимо связаться с человеком по телефону или другим способом и убедиться, что сообщение действительно отправлено им.
При выявлении несанкционированного доступа к аккаунту рекомендуется принять меры по его защите и обратиться в правоохранительные органы.
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