В Министерстве внутренних дел Казахстана предупредили о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам в WhatsApp и рассказали, как усилить защиту персональных данных.

Как включить дополнительную защиту

В МВД рекомендуют активировать двухэтапную проверку в WhatsApp.

Для этого необходимо:

Открыть WhatsApp и перейти в «Настройки». Выбрать раздел «Аккаунт». Перейти в «Двухэтапная проверка». Нажать «Включить». Установить шестизначный PIN-код. Указать электронную почту для восстановления доступа.

В министерстве напоминают, что PIN-код нельзя сообщать другим людям.

Как проверить, кто подключен к аккаунту

Пользователям также советуют регулярно проверять список связанных устройств.

Для этого нужно открыть меню WhatsApp, выбрать «Связанные устройства» и проверить список подключений.

Если обнаружено неизвестное устройство, необходимо открыть информацию о нем и выбрать «Выйти», чтобы прекратить доступ к аккаунту.

Как понять, что аккаунт могли взломать

На возможную компрометацию аккаунта могут указывать:

неизвестные подключенные устройства;

сообщения, отправленные без ведома владельца;

обращения знакомых по поводу подозрительных сообщений;

получение SMS-кода подтверждения без запроса пользователя;

самопроизвольный выход из аккаунта.

Что делать при подозрительной активности

При обнаружении признаков взлома МВД рекомендует незамедлительно завершить все активные сеансы в разделе «Связанные устройства», изменить PIN-код двухэтапной проверки и предупредить контакты о возможной компрометации аккаунта.

Также следует проверить смартфон и компьютер на наличие вредоносных программ.

Коды подтверждения, которые приходят по SMS или в мессенджере, нельзя передавать третьим лицам. Не стоит также переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать сторонние приложения по просьбе неизвестных людей.

Что делать, если знакомый просит перевести деньги

Отдельно ведомство предупреждает о мошенничестве через взломанные аккаунты.

Если знакомый неожиданно пишет с просьбой срочно перевести деньги, не стоит сразу выполнять просьбу. Необходимо связаться с человеком по телефону или другим способом и убедиться, что сообщение действительно отправлено им.

При выявлении несанкционированного доступа к аккаунту рекомендуется принять меры по его защите и обратиться в правоохранительные органы.

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