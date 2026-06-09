К Бозжыре построят почти 15 километров новой дороги

О развитии туристической отрасли региона на заседании Правительства рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

"До конца текущего года планируется завершить строительство дороги к верхней смотровой площадке урочища Бозжыра протяженностью 14,7 километра. Также будут завершены работы на участке автодороги Сартас – Помсай длиной 11,5 километра и на трассе "Теплый пляж – Кендерли" протяженностью 34 километра", – сообщили в ходе заседания Правительства.

Эти проекты должны повысить транспортную доступность популярных туристических локаций. Власти региона рассчитывают, что в этом году Мангистаускую область посетят около 500 тысяч туристов, в том числе порядка 100 тысяч иностранных гостей. По данным акимата, объем туристических услуг и отгрузок уже превысил 20 млрд тенге, что на 11% больше показателя прошлого года. Сейчас в области работают 22 туроператора, предлагающие 248 туристических маршрутов.

Про курортную зону в Кендерли

"Одним из крупнейших проектов остается развитие курортной зоны Кендерли на побережье Каспийского моря. Для территории уже разработан мастер-план, а до конца года планируется завершить проект детальной планировки и генеральный план", – сообщили в акимате Мангистауской области.

Также в регионе продолжается строительство нового аэропорта Кендерли. По информации властей, готовность объекта достигла 35%, а завершить основные строительные работы планируется до конца текущего года.

В Казахстане обсудят строительство нового аэропорта в курортной зоне Кендерли

Для комплексного развития курорта утвержден специальный план на 2025–2029 годы. Он предусматривает привлечение инвестиций, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, цифровизацию туристических сервисов и меры по повышению безопасности.

Пляжи и набережная

В областном центре реализуются два крупных проекта благоустройства – модернизация коммунального пляжа "Солдатский" и реконструкция четырехкилометровой набережной.

"Мы создаем современные и комфортные общественные пространства, которые будут востребованы как жителями, так и гостями региона", – отметил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

По его словам, обновление пляжа и набережной станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры Актау. Ожидается, что реализуемые проекты повысят привлекательность побережья Каспийского моря и будут способствовать росту туристического потока.

Новые авиарейсы

Через международный аэропорт Актау сегодня выполняются 22 авиарейса, включая девять внутренних и 13 международных направлений.

С начала июня открыт новый маршрут Актау – Батуми, а с 26 июня начнутся полеты по направлению Актау – Урумчи.

"Кроме того, в регионе продолжается строительство нового автовокзала стоимостью 2,5 млрд тенге. Ожидается, что объект улучшит междугородние и внутриобластные автобусные перевозки".

Какие мероприятия посетить в Актау

Для привлечения дополнительных туристов в регионе планируют провести более 20 мероприятий. Среди них – Международный туристический форум Aktau Tourism Forum 2026, фестиваль "Каспий – море дружбы" и этнокультурный фестиваль Amai Fest.

По данным организаторов, в прошлом году Amai Fest посетили около 30 тысяч человек из Казахстана и других стран.

В регионе рассчитывают, что развитие инфраструктуры, новые транспортные проекты и событийный туризм будут способствовать дальнейшему росту внутреннего и въездного туризма, а также поддержат развитие малого бизнеса и сферы услуг.

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