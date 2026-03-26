Кадровые изменения: в ДП Алматы назначен новый замначальника

Сегодня 2026, 17:40
197
Фото: www.gov.kz

Полковник полиции Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Саргулов служит в органах внутренних дел с 1994 года. За годы службы он занимал ряд руководящих должностей как в региональных департаментах полиции, так и в центральном аппарате Министерства внутренних дел.

С 2012 по 2022 годы проходил службу на руководящих должностях в Департаментах полиции Павлодарской области и области Ұлытау.

С 2023 года - начальник управления охраны общественного порядка Комитета административной полиции Министерства внутренних дел.

С августа 2025 года - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК. 

Отмечается, что его профессиональный опыт охватывает различные направления правоохранительной деятельности, включая управление подразделениями и организацию оперативной работы. Назначение прошло в рамках кадровых изменений в системе органов внутренних дел.

Напомним, после резонансного смертельного ДТП в Алматы полиция усилила контроль на дорогах. За три дня выявлено более 5 тыс. нарушений ПДД. За вождение в состоянии опьянения задержаны 43 водителя.

