Полковник полиции Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Саргулов служит в органах внутренних дел с 1994 года. За годы службы он занимал ряд руководящих должностей как в региональных департаментах полиции, так и в центральном аппарате Министерства внутренних дел.

С 2012 по 2022 годы проходил службу на руководящих должностях в Департаментах полиции Павлодарской области и области Ұлытау.



С 2023 года - начальник управления охраны общественного порядка Комитета административной полиции Министерства внутренних дел.



С августа 2025 года - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

Отмечается, что его профессиональный опыт охватывает различные направления правоохранительной деятельности, включая управление подразделениями и организацию оперативной работы. Назначение прошло в рамках кадровых изменений в системе органов внутренних дел.