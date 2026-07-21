Как будущим докторантам подтвердить уровень владения казахским языком

Для поступающих в докторантуру пройдет сертификационное тестирование по системе оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ.

Экзамен состоится 26 июля 2026 года. Тестирование будет организовано в 16 городах Казахстана: Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау, Атырау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Уральске, Петропавловске, Павлодаре, Семее, Таразе и Туркестане.

Как подать заявку

Прием заявок продлится с 22 по 24 июля.

Для участия необходимо:

зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz;

выбрать раздел "Подать заявку";

перейти в раздел "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";

выбрать "Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ".

Как пройдет тестирование

Экзамен состоит из четырех частей. Участникам предстоит пройти проверку навыков аудирования, чтения, письма и говорения.

На аудирование предусмотрено 20 тестовых заданий, на выполнение которых дается 20 минут. Раздел "Чтение" включает 40 заданий и рассчитан на 50 минут. На письменную часть отводится 50 минут, а на блок "Говорение" – 7 минут.

Для получения сертификата необходимо набрать установленный пороговый балл по каждому из разделов.

Результаты и стоимость участия

Результаты по разделам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете участника на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после завершения тестирования.

Стоимость участия в экзамене составляет 7 121 тенге.

Подробная информация доступна на сайте testcenter.kz в разделе "КАЗТЕСТ".

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