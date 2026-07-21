Как будущим докторантам подтвердить уровень владения казахским языком
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Для поступающих в докторантуру пройдет сертификационное тестирование по системе оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ.
Экзамен состоится 26 июля 2026 года. Тестирование будет организовано в 16 городах Казахстана: Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау, Атырау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Уральске, Петропавловске, Павлодаре, Семее, Таразе и Туркестане.
Как подать заявку
Прием заявок продлится с 22 по 24 июля.
Для участия необходимо:
- зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz;
- выбрать раздел "Подать заявку";
- перейти в раздел "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";
- выбрать "Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ".
Как пройдет тестирование
Экзамен состоит из четырех частей. Участникам предстоит пройти проверку навыков аудирования, чтения, письма и говорения.
На аудирование предусмотрено 20 тестовых заданий, на выполнение которых дается 20 минут. Раздел "Чтение" включает 40 заданий и рассчитан на 50 минут. На письменную часть отводится 50 минут, а на блок "Говорение" – 7 минут.
Для получения сертификата необходимо набрать установленный пороговый балл по каждому из разделов.
Результаты и стоимость участия
Результаты по разделам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете участника на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после завершения тестирования.
Стоимость участия в экзамене составляет 7 121 тенге.
Подробная информация доступна на сайте testcenter.kz в разделе "КАЗТЕСТ".
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