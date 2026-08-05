В Казахстане за год снизилось количество зарегистрированных уголовных правонарушений.

По информации Ranking, за январь-июнь 2026 года в стране зафиксировали 57 тысяч таких случаев – на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

За последние десять лет число зарегистрированных правонарушений сократилось более чем в три раза. Если в 2016 году показатель был значительно выше, то сейчас в стране фиксируют устойчивое снижение.

Почему преступления уходят в цифру

Сегодня большинство уголовных дел оформляется в электронном формате. За первые шесть месяцев 2026 года в цифровом виде зарегистрировали 52,7 тысячи правонарушений – это 92,5% от общего числа.

При этом речь не идет о преступлениях, совершенных через интернет. Электронный формат означает, что материалы дела ведутся в цифровом виде. Это позволяет быстрее передавать документы, контролировать расследования и повышать прозрачность уголовного процесса.

Где чаще всего регистрировали преступления

Лидером по количеству зарегистрированных уголовных правонарушений стал Алматы – 10,4 тысячи случаев за первое полугодие 2026 года.

В Астане зарегистрировали 7,4 тысячи случаев, в Алматинской области – 4,4 тысячи.

При этом снижение преступности отмечается во всех регионах страны. Наиболее заметное уменьшение зафиксировали в Карагандинской и Акмолинской областях.

Какой вид преступлений стал самым распространенным

Несмотря на общее снижение преступности, одно направление остается особенно заметным – мошенничество.

За шесть месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 19,5 тысячи случаев мошенничества. Это составляет 34,2% от всех уголовных правонарушений.

Иными словами, примерно каждое третье уголовное правонарушение в стране связано с обманом граждан.

При этом количество краж снизилось до 10,3 тысячи случаев, а преступления, связанные с наркотиками, составили 4,1 тысячи случаев.

Какие преступления стали совершать реже

За год в Казахстане стало меньше многих видов преступлений:

убийств – на 3,3%;

грабежей – на 21,1%;

разбоев – на 34,9%;

хулиганств – на 12,5%;

вымогательств – на 19,7%.

Рост зафиксировали только по изнасилованиям – на 2,2%.

Почему мошенничество вышло на первое место

За последние десять лет ситуация изменилась. Раньше большую часть преступлений составляли кражи и уличные правонарушения.

Сейчас количество краж сократилось почти в 11 раз, грабежей – более чем в 12 раз, а разбоев – почти в 15 раз.

А вот число случаев мошенничества осталось почти на прежнем уровне: в 2016 году их было около 20 тысяч, а в 2026 году – 19,5 тысячи.

Из-за этого доля мошенничества в общей структуре преступлений выросла с 9,6% до 34,2%.

Сколько людей попали в статистику

За январь-июнь 2026 года уголовные правонарушения совершили 28,5 тысячи человек – на 4,3% меньше, чем годом ранее.

Больше всего таких лиц зарегистрировали в Алматы – 4,3 тысячи человек, Астане – 2,8 тысячи и Шымкенте – 2,2 тысячи.

Наибольшее снижение показателя отмечено в Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

Что показывает статистика

Общая картина меняется: традиционные преступления вроде краж и грабежей становятся реже, а мошенничество занимает все большую долю среди уголовных правонарушений.

Теперь основное внимание правоохранительных органов направлено не только на охрану общественного порядка, но и на защиту граждан от схем обмана, особенно в цифровой и финансовой сферах.

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