В морском порту Курык завершена модернизация подъемно-переходных мостов ППМ-1 и ППМ-2. Обновление инфраструктуры позволило существенно сократить время обработки паромов и повысить пропускную способность одного из ключевых транспортных узлов Казахстана, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в порту, после модернизации время обработки железнодорожных паромов сократилось с 18 до 12 часов, а автомобильных – с 10 до 6 часов.

Кроме того, вместимость железнодорожных паромов увеличена с 40 до 48 вагонов, что позволит нарастить объемы перевозок и повысить эффективность работы порта.

Транзитный потенциал Казахстана усиливается

Обновление инфраструктуры укрепляет позиции порта Курык как важного звена Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и создает дополнительные возможности для развития транзитного потенциала Казахстана.

По итогам первого полугодия 2026 года через порт Курык обработано 884,8 тыс. тонн грузов.

Из них:

по железнодорожному направлению перевалено 475,5 тыс. тонн , включая 242,3 тыс. тонн экспортных и 233,2 тыс. тонн импортных грузов;

направлению перевалено , включая экспортных и импортных грузов; по автомобильному направлению обработано 306,2 тыс. тонн , в том числе 151,4 тыс. тонн экспорта и 154,8 тыс. тонн импорта;

направлению обработано , в том числе экспорта и импорта; через зерновой терминал перевалено 104,1 тыс. тонн зерновых культур.

В порту отметили, что модернизация позволит ускорить логистические процессы, повысить качество обслуживания грузопотоков и укрепить роль Казахстана как одного из ключевых транспортно-логистических хабов на Каспии.

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