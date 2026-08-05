Как изменился порт Курык после модернизации
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В морском порту Курык завершена модернизация подъемно-переходных мостов ППМ-1 и ППМ-2. Обновление инфраструктуры позволило существенно сократить время обработки паромов и повысить пропускную способность одного из ключевых транспортных узлов Казахстана, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в порту, после модернизации время обработки железнодорожных паромов сократилось с 18 до 12 часов, а автомобильных – с 10 до 6 часов.
Кроме того, вместимость железнодорожных паромов увеличена с 40 до 48 вагонов, что позволит нарастить объемы перевозок и повысить эффективность работы порта.
Транзитный потенциал Казахстана усиливается
Обновление инфраструктуры укрепляет позиции порта Курык как важного звена Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и создает дополнительные возможности для развития транзитного потенциала Казахстана.
По итогам первого полугодия 2026 года через порт Курык обработано 884,8 тыс. тонн грузов.
Из них:
- по железнодорожному направлению перевалено 475,5 тыс. тонн, включая 242,3 тыс. тонн экспортных и 233,2 тыс. тонн импортных грузов;
- по автомобильному направлению обработано 306,2 тыс. тонн, в том числе 151,4 тыс. тонн экспорта и 154,8 тыс. тонн импорта;
- через зерновой терминал перевалено 104,1 тыс. тонн зерновых культур.
В порту отметили, что модернизация позволит ускорить логистические процессы, повысить качество обслуживания грузопотоков и укрепить роль Казахстана как одного из ключевых транспортно-логистических хабов на Каспии.
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