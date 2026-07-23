В Мангистауской области планируют реализовать сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Их реализацию в ходе рабочей поездки проверил Премьер-министр Олжас Бектенов.

Судоверфь на Каспии

Одним из ключевых проектов станет строительство современной судостроительной верфи на побережье Каспийского моря. Инвестиции в проект составят не менее 125 млрд тенге.

Предприятие будет заниматься строительством и ремонтом гражданских и специализированных судов, а также выпуском безэкипажных надводных аппаратов. После ввода объекта в эксплуатацию планируется создать 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Авиационный хаб в Актау

Еще одним проектом станет создание мультимодального логистического и авиационного хаба на базе международного аэропорта Актау.

Комплекс объединит техническое обслуживание воздушных судов, грузовую авиацию, логистику и подготовку специалистов. Ожидается, что ежегодно здесь будут обслуживать более 200 самолетов и выполнять до 60 покрасочных работ. Проект предусматривает создание 3,5 тыс. рабочих мест.

Новый терминал в порту Курык

Также Правительству представили проект строительства первой очереди многофункционального терминала в порту Курык. Инвестором выступает китайская компания Guoyou Materials Group, которая намерена вложить 470 млрд тенге.

После завершения первой очереди терминал сможет переваливать до 15 млн тонн грузов в год, а после реализации всего проекта – до 25 млн тонн. Реализация запланирована до 2032 года.

Председатель Совета директоров Guoyou Materials Group Юй Боян рассказал о договоренностях по созданию Евразийского логистического хаба на базе порта Курык.

«В ходе своего визита в Китай Президент Касым-Жомарт Токаев провел с нами отдельную встречу. Проект строительства нового порта на Каспии в Казахстане, который станет Евразийским связующим хабом, получил одобрение и высокую оценку со стороны Президента. Сейчас мы активно продвигаем этот процесс. В присутствии Президента стороны подписали официальные документы. Общий объем инвестиций в данный порт оценивается в $1 млрд. На первом этапе его ежегодная пропускная способность составит 15 млн тонн, а в рамках второго этапа, как планируется, достигнет 25 млн тонн. Проект позволит создать 800 рабочих мест в Казахстане», – отметил Юй Боян.

По итогам поездки Олжас Бектенов поручил обеспечить своевременную реализацию проектов, уделив особое внимание привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и локализации производства. По его словам, развитие транспортной инфраструктуры должно укрепить роль Мангистауской области как одного из ключевых логистических центров страны.

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