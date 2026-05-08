Как обычный контент может вести в радикальное пространство
Они могут подстраивается под ваши слабые места.
Сегодня основное общение людей происходит в социальных сетях, мессенджерах и даже игровых платформах. Вместе с этим цифровая среда стала не только местом для общения и обучения, но и инструментом распространения радикальных идей, передает BAQ.kz.
Антитеррористический центр отмечает, что способы вербовки экстремистских группировок стали более скрытыми и сложными. Большую роль в этом играет развитие искусственного интеллекта.
Если раньше подобные группы действовали через открытые форумы и сайты, то теперь они чаще используют соцсети, мессенджеры и игровые платформы.
Алгоритмы рекомендаций помогают им показывать контент тем людям, которые могут быть наиболее уязвимыми – например, подросткам, людям в сложных жизненных ситуациях или тем, кто ищет ответы на важные социальные и религиозные вопросы.
При этом прямой радикальный контент часто не используется сразу. Вместо него публикуются нейтральные видео, мотивационные посты или «аналитика», которые постепенно могут подводить человека к более радикальным взглядам.
Персонализация
Современные технологии позволяют анализировать поведение пользователей: их интересы, поисковые запросы и активность в интернете. На основе этих данных формируются персональные сообщения, которые выглядят естественно и вызывают доверие.
Особое значение имеет эмоциональное воздействие. Часто контент строится вокруг тем несправедливости, одиночества, обиды или поиска смысла жизни. Это может сделать человека более восприимчивым к радикальным идеям.
Развитие ИИ создает новые риски
Во-первых, нейросети могут создавать тексты, изображения и видео, которые сложно отличить от настоящих. Это используется для распространения дезинформации.
Во-вторых, чат-боты могут имитировать живое общение, создавая ощущение поддержки и понимания. В результате человек может оказаться в информационной среде, где ему показывают только одну точку зрения.
Также появляются дипфейк-технологии – поддельные видео и аудио, где известные люди якобы говорят нужные сообщения. Это повышает доверие к ложной информации.
Помимо соцсетей, подобная активность может происходить в закрытых чатах, зашифрованных мессенджерах и даже в комментариях под видео.
Иногда всё начинается с обычного общения – обсуждения политики, религии или личных проблем. Постепенно разговор может переходить к более радикальным темам.
Особое внимание уделяется молодёжи. Игровые платформы и стриминговые сервисы становятся удобной средой для первого контакта — через шутки, мемы и неформальное общение.
Как этому противостоять
Специалисты считают, что главный способ защиты – развитие цифровой грамотности. Людям важно уметь проверять информацию, критически её оценивать и понимать, как работают методы манипуляции.
Также важна работа платформ и государственных органов по выявлению и блокировке опасного контента, а также развитие технологий, которые помогают распознавать материалы, созданные искусственным интеллектом.
Цифровая эпоха изменила способы общения и одновременно создала новые информационные угрозы. Радикальные группы быстро адаптируются к технологиям, поэтому обществу важно так же быстро развивать навыки и инструменты защиты.
