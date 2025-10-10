Повышение базовой ставки напрямую на стоимость жилья не влияет. Однако это один из интрументов, который в целом влияет на жилищный рынок, отметил на брифинге председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

"Прямого эффекта здесь, наверное, нет. Базовая ставка предполагает снижение инфляции. То есть она направлена на уменьшение общего уровня цен, включая ее компоненты, в том числе и стоимость квадратного метра. Поэтому по мере снижения инфляции есть надежда, что и цены на жилье смогут стабилизироваться.

Однако базовая ставка - это лишь один из инструментов. На жилищный рынок влияет множество факторов со стороны спроса и предложения. Со стороны предложения - это стоимость материалов, проектных, инженерных и строительных работ. Со стороны населения - уровень заработных плат и возможность инвестировать средства в альтернативные инструменты.

Таким образом, прямой жесткой увязки здесь нет, и это важно понимать. Но в целом базовая ставка, снижая общий уровень цен в экономике, должна оказывать позитивное влияние и на цены в жилищном сегменте", - сказал Тимур Сулейменов.