В Алматы продолжается подготовка к строительству первой линии LRT. Основные работы сейчас ведутся на улицах Б. Момышулы и Толе би, передает корреспондент BAQ.KZ.

На этих участках готовят территории, по которым пройдет линия, и переносят инженерные коммуникации, попадающие в зону строительства.

Всего в рамках проекта необходимо перенести 375 инженерных сетей. Среди них – сети теплоснабжения, связи, водоснабжения и канализации, ливневой канализации, газо- и электроснабжения.

Сколько инженерных сетей уже перенесли

На улице Бауыржана Момышулы, включая территорию будущего депо, предстоит перенести 39 инженерных коммуникаций. Работы по четырем из них уже завершены.

На улице Толе би необходимо перенести 269 сетей, из которых 34 уже перенесены.

Еще 67 инженерных сетей планируется перенести на проспекте Абылай хана.

Также на отдельных участках демонтированы старые трамвайные рельсы и проведены земляные работы на двух центральных полосах.

Как строительство влияет на движение транспорта

При организации работ стараются сохранить движение транспорта по крайним полосам. Если возникает необходимость переноса инженерных сетей, движение временно организуют по одной полосе встречного направления.

Как правило, ограничения на отдельных участках не превышают одного-двух дней.

После освобождения территорий на них начнутся следующие этапы строительства – монтаж конструкций линии, укладка шпал и рельсов и другие работы.

Продолжится ли строительство зимой

Строительно-монтажные работы планируется продолжать и в зимний период.

При понижении температуры будут применяться специальные технологические решения. Они предусматривают защиту грунта, бетонирование в зимних условиях, утепление конструкций и обеспечение необходимой прочности бетона.

Где пройдет первая линия LRT

Первый этап первой линии начнется от депо в промышленной зоне Алатауского района, в районе улиц Мөңке би и Б. Момышулы.

Далее линия пройдет:

по улице Б. Момышулы до улицы Толе би;

по улице Толе би в восточном направлении до проспекта Абылай хана;

от проспекта Абылай хана – до железнодорожного вокзала «Алматы-2».

Конечной станцией предусмотрен транспортно-пересадочный узел «Райымбек батыр».

Будет ли LRT проходить по эстакаде

Первая линия LRT будет полностью наземной. Строительство эстакады проектом не предусмотрено.

При этом планируется усилить существующие мостовые конструкции.

После запуска LRT две центральные полосы на улицах Бауыржана Момышулы и Толе би будут предназначены только для движения поездов легкорельсового транспорта. Их отделят от остальных полос бордюрами.

Это должно дать общественному транспорту приоритет, повысить скорость и стабильность движения и снизить риск ДТП.

С какой скоростью будут двигаться поезда

Максимальная техническая скорость поездов LRT составит 65-70 км/ч.

При этом средняя скорость будет ниже – около 30-35 км/ч. Это связано с расстоянием между остановками: в среднем оно составляет около 700 метров.

Выделенная полоса должна обеспечить более стабильное и безопасное движение общественного транспорта.

Когда запустят первую линию LRT

Запуск первой линии LRT планируется в конце 2027 года.

При этом срок может измениться в зависимости от графика подготовки проекта и поставки необходимого количества подвижного состава.

Ранее корреспондент BAQ.KZ проехал по основным улицам, где ведется строительство, и оценил текущую ситуацию. Мы выяснили, на каких участках сейчас идут наиболее активные работы и как они влияют на движение транспорта.