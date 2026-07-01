Как проходило задержание бывшего замакима ВКО: подробности КНБ

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан раскрыл подробности задержания бывшего первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара.

По информации ведомства, в конце 2025 года в Департамент КНБ по Восточно-Казахстанской области поступили оперативные сведения о том, что Жаксылык Омар систематически вымогал деньги у сотрудников подведомственных организаций и других лиц.

По версии следствия, за денежное вознаграждение он обещал содействие в карьерном росте. Тем, кто отказывался выполнять его требования, чиновник, как утверждается, угрожал увольнением или понижением в должности. Речь идет о сотрудниках, которые работали под его руководством в период, когда он занимал должность акима Усть-Каменогорска.

4 февраля 2026 года сотрудники правоохранительных органов провели специальную операцию по документированию противоправной деятельности. В рамках оперативных мероприятий часть требуемой суммы была передана подозреваемому под контролем силовиков.

Как сообщили в КНБ, это позволило зафиксировать механизм получения денежных средств и собрать доказательства по делу.

Позже в доме Жаксылыка Омара в Усть-Каменогорске прошел обыск. Во время следственных действий были изъяты денежные средства.

В ходе первого допроса, проходившего в присутствии адвоката, бывший чиновник признал свою вину.

Кроме того, в ходе расследования был установлен еще один эпизод, который внесли в Единый реестр досудебных расследований. Его приобщили к уголовному делу по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан – Мошенничество, совершенное должностным лицом.

Напомним, 1 апреля 2026 года суд признал Жаксылыка Омара виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы.