3 сентября на Astana Arena состоялся первый в Казахстане концерт Энрике Иглесиаса. Испанский певец исполнил свои известные хиты, многие из которых знакомы казахстанской публике уже несколько десятилетий.

Для поклонников это стало не просто большим музыкальным шоу. Многие песни артиста связаны у зрителей с юностью, первой любовью и важными событиями жизни.

Как встретили певца

После выхода Энрике Иглесиаса на сцену стадион встретил его громкими овациями. Артист активно взаимодействовал с публикой, подходил к краю сцены, обращался к зрителям на трибунах и общался с поклонниками между композициями.

Знакомые хиты публика подхватывала практически сразу. Во время некоторых песен зрители исполняли композиции вместе с певцом практически от начала до конца.

Особенно эмоционально публика реагировала на такие известные песни, как Hero, Bailamos и Escape.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Как выглядело шоу

Одним из главных элементов концерта стала масштабная световая постановка. Тысячи зрителей получили светящиеся браслеты, которые синхронно меняли цвет в зависимости от музыки и происходящего на сцене.

В один из моментов свет на стадионе полностью погас, после чего браслеты одновременно загорелись. Арена превратилась в большое световое пространство, реагировавшее на музыку.

Шоу также сопровождалось огненными эффектами и масштабной сценической постановкой.

Еще одной особенностью стала дополнительная сцена в центре стадиона. Она была соединена с основной сценой длинным подиумом, благодаря чему певец несколько раз оказывался ближе к зрителям на дальних трибунах.

Кто приехал на концерт

На Astana Arena собрались поклонники не только из Астаны, но и из других регионов Казахстана. На концерт также приехали гости из стран Центральной Азии и других государств.

Некоторые поклонники специально планировали поездку в Казахстан ради двух выступлений артиста.

Так, одна из зрительниц приехала из Кыргызстана и решила посетить не только концерт в Астане, но и выступление певца в Алматы.

«Я давно мечтала попасть на концерт Энрике Иглесиаса. Когда узнала, что в Казахстане он даст два концерта, решила пойти на оба. Впечатления от вечера в Астане сложно передать словами. Теперь я лечу в Алматы», – рассказала она.

Какая история связана с песней Hero

Для некоторых зрителей концерт оказался особенно личным. Одна из семейных пар из Астаны рассказала историю, связанную с песней Hero.

Супруги познакомились еще в школе. В 10-м классе они вместе готовили танец под эту композицию. Во время репетиций между молодыми людьми возникли чувства. После этого они встречались девять лет, а затем поженились.

Сегодня супруги воспитывают троих детей. За неделю до концерта они отметили 15-летие со дня свадьбы.

«Мы с мужем знакомы еще со школы. В 10-м классе мы готовили танец под песню Hero, и именно во время этих репетиций между нами возникли чувства. Потом встречались девять лет и поженились. Сейчас у нас трое детей. А сегодня, спустя почти четверть века, мы вместе слушаем Hero в исполнении самого Энрике. Для нас это не просто песня. С нее началась история нашей семьи», – поделилась зрительница.

Почему песни Энрике остаются популярными

Многие композиции Энрике Иглесиаса вышли десятки лет назад, однако продолжают оставаться узнаваемыми для нескольких поколений слушателей.

Для одних поклонников это музыка школьных и студенческих лет, для других – воспоминания о первой любви, путешествиях и важных событиях.

Именно поэтому знакомые мелодии на концерте в Астане публика встречала особенно эмоционально.

Где пройдет следующий концерт Энрике

Концерт в Астане стал первым выступлением Энрике Иглесиаса в Казахстане. После столицы певец отправится в Алматы.

5 сентября артист выступит на Центральном стадионе Алматы.

Как сообщают организаторы, к выступлениям в Казахстане была подготовлена обновленная шоу-программа с масштабным световым оформлением, огненными эффектами, дополнительной сценой и светящимися браслетами для зрителей.

Первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане объединил тысячи поклонников, для которых его песни стали частью личных воспоминаний и важных моментов жизни. Теперь такую же встречу с мировой звездой ждут зрители Алматы.

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