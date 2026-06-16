Как в нацпарке "Тарбагатай" сохраняют уникальную природу
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Национальный природный парк "Тарбагатай" является одним из уникальных природных уголков Казахстана, где сохраняется богатое наследие степной экосистемы и редкие природные ландшафты
В рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан" при поддержке АО "Жасыл даму" на территории парка реализуется комплекс мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и развитие экологической культуры среди посетителей.
Одним из ключевых направлений стало внедрение раздельного сбора отходов. На туристических маршрутах установлены специальные контейнеры, позволяющие сортировать мусор и снижать нагрузку на природную среду.
Кроме того, посетителям парка предоставляются экологически безопасные биопакеты, которые помогают минимизировать использование пластика во время отдыха на природе.
В парке на системной основе проводятся экологические мероприятия и разъяснительная работа, направленные на формирование у посетителей ответственного отношения к окружающей среде.
В ведомстве отмечают, что сохранение уникальной природы Тарбагатая является общей задачей и важным вкладом в устойчивое развитие страны и сохранение природного наследия для будущих поколений.
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