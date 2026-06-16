Какие мировые турниры пройдут в Казахстане

В 2026 году Казахстан станет площадкой для проведения около 20 крупных международных соревнований мирового и континентального уровня.

Турниры пройдут в Астане, Алматы и Туркестане и охватят олимпийские, паралимпийские и инновационные виды спорта.

Среди наиболее значимых событий – турнир серии Grand Slam по дзюдо в Астане, этап Кубка мира по стендовой стрельбе в Алматы, чемпионат Азии по параканоэ в Туркестане, Кубок мира по бочча в Астане, чемпионат Азии по каратэ в Алматы и Финал Гран-при по таеквондо.

Одним из крупнейших спортивных проектов года станут "Игры будущего", которые пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. Международный турнир объединит традиционный спорт и цифровые технологии в формате фиджитал-соревнований.

В течение года в стране также состоятся международные турниры по велоспорту на треке, лёгкой атлетике, джиу-джитсу, настольному теннису и фигурному катанию.

Кроме того, в Астане планируется проведение этапа Кубка мира по плаванию, чемпионата мира по голболу среди молодёжи и ряда международных соревнований по параспорту.

Ожидается, что проведение крупных турниров будет способствовать развитию спортивного туризма, модернизации инфраструктуры и укреплению позиций Казахстана на мировой спортивной арене.

При этом спортивный календарь страны останется насыщенным и в 2027 году. Казахстан рассчитывает принять семь чемпионатов мира, два чемпионата Азии, а также чемпионат Европы по футзалу среди юношей до 19 лет.

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