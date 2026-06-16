Тимур Нурсеитов одолел ирландца и пробился в четвертьфинал Кубка мира
В 1/8 финала турнира в китайском Гуйяне казахстанец оказался сильнее представителя Ирландии.
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Казахстанский боксер Тимур Нурсеитов успешно стартовал на этапе Кубка мира World Boxing в китайском Гуйяне. В своем первом поединке он одержал победу над спортсменом из Ирландии и вышел в четвертьфинал турнира.
В 1/8 финала весовой категории до 75 килограммов Нурсеитов встретился с ирландцем Тадгом О'Доннеллом. Бой получился напряженным и конкурентным, а судьбу путевки в следующий раунд решали судьи.
По итогам трех раундов победу раздельным решением со счетом 3:2 одержал представитель Казахстана.
Благодаря этой победе Тимур Нурсеитов продолжит борьбу за медали и вышел в четвертьфинал соревнований. Для его соперника турнир завершен.
Нурсеитов считается одним из перспективных боксеров национальной сборной. В прошлом году он стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а также завоевал серебро престижного международного турнира Кубок Странджа, который часто называют малым чемпионатом мира.
Этап Кубка мира World Boxing в Китае собрал сильнейших боксеров из разных стран и является одним из ключевых стартов международного сезона.
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