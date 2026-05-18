Какие промежуточные результаты показали абитуриенты на основном ЕНТ-2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала основного ЕНТ-2026 тестирование уже прошло более 41 тысячи раз.
67 % абитуриентов сдавали на казахском языке, треть – на русском, и 103 человека на английском.
Средний балл по пяти предметам составил 58, а максимальный результат достиг 138 баллов. Порог преодолели 57% участников.
В тестировании приняли участие 134 абитуриента с особыми образовательными потребностями – для них были созданы специальные условия.
За первую неделю зафиксировано 86 нарушений. Среди них 46 человек удалены за попытку пронести смартфонов, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Также 40 – за нарушения во время экзамена. Их результаты аннулированы.
Подставных лиц выявлено не было. После завершения Единого национального тестирования все видеозаписи будут дополнительно проверяться до 31 октября.
Отметим, что всего на ЕНТ-2026 подали заявки около 240 тысяч абитуриентов, а с учётом двух попыток – более 446 тысяч заявлений.
Читайте также:
Самое читаемое
- Дом культуры на 150 человек откроют в одном из сел Абайской области
- От Астаны до Сингапура: как столичный LRT выглядит на фоне мировых систем
- Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды после заявлений МАЭКа
- Казахстанского школьника наградили в США за разработку выявления рака с помощью ИИ
- Президент Токаев провел телефонные переговоры с лидерами ряда государств