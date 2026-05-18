Какие промежуточные результаты показали абитуриенты на основном ЕНТ-2026

С начала основного ЕНТ-2026 тестирование уже прошло более 41 тысячи раз.

67 % абитуриентов сдавали на казахском языке, треть – на русском, и 103 человека на английском.

Средний балл по пяти предметам составил 58, а максимальный результат достиг 138 баллов. Порог преодолели 57% участников.

В тестировании приняли участие 134 абитуриента с особыми образовательными потребностями – для них были созданы специальные условия.

За первую неделю зафиксировано 86 нарушений. Среди них 46 человек удалены за попытку пронести смартфонов, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Также 40 – за нарушения во время экзамена. Их результаты аннулированы.

Подставных лиц выявлено не было. После завершения Единого национального тестирования все видеозаписи будут дополнительно проверяться до 31 октября.

Отметим, что всего на ЕНТ-2026 подали заявки около 240 тысяч абитуриентов, а с учётом двух попыток – более 446 тысяч заявлений.

