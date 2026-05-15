Какие специальности дают больше всего шансов на грант в Казахстане

Для 11-классников после сдачи ЕНТ наступает момент, который во многом определяет будущее – выбор вуза и профессии. И один из самых частых вопросов в этот период звучит так: где выше шансы поступить на государственный образовательный грант?

Свежие данные Бюро национальной статистики за 2025-2026 учебный год дают довольно понятную картину. Всего в этом году на грант поступили около 73,5 тысячи студентов, что составляет примерно 35,2% от общего числа первокурсников. По сравнению с 2020-2021 годом количество грантников выросло более чем на 60%, однако их доля почти не изменилась – просто увеличилось общее число студентов и расширился госзаказ.

Если смотреть по направлениям, есть специальности, где поступление на грант – почти стандартная ситуация. Абсолютным лидером стали физические и химические науки, где 91% студентов учатся за счёт государства. Почти такие же высокие показатели у животноводства – 90,5%, рыбного хозяйства – 89,3%, а также агроинженерии – 79,6%. Очень высокие шансы на бесплатное обучение и в сфере информационной безопасности – 84%. Проще говоря, в этих направлениях большинство студентов изначально оказываются на гранте.

Хорошие показатели также у телекоммуникаций – 69,9%, архитектуры и строительства – 64,5%, инженерных специальностей – 54,3% и производственных отраслей – 53,3%. Это те сферы, где гранты распределяются довольно широко, и поступить бесплатно здесь реально для многих абитуриентов.

Совсем другая ситуация в популярных гуманитарных и бизнес-направлениях. В праве доля грантников составляет всего 2,5%, в иностранных языках – 9%, в бизнесе и управлении – 10,4%, в логистике – 11,3%. Здесь высокая конкуренция, и даже хорошие баллы не всегда гарантируют бесплатное обучение.

Отдельно стоит IT-направление. В целом сфера информационно-коммуникационных технологий стабильно получает значительное количество грантов – 12,7 тысячи студентов в этом году. Особенно выделяется информационная безопасность, где доля грантников достигает 84%. В инженерных и технических направлениях ситуация также стабильная: это одна из крупнейших категорий по числу грантов – 19,6 тысячи студентов.

Если говорить о распределении государственного заказа в целом, больше всего грантов традиционно выделяется на инженерные, обрабатывающие и строительные специальности. На втором месте – педагогика, затем идут IT-направления. В этом году заметно снизилось число грантов в педагогике и инженерии, тогда как в IT оно почти не изменилось.

Отдельно выделяются и льготные категории. В этом учебном году по квотам поступили 26,2 тысячи студентов. Среди них больше всего детей из многодетных и неполных семей, значительная доля приходится на сельскую молодёжь. Также гранты получили кандасы, внутренние переселенцы, сироты, люди с инвалидностью и члены их семей.

В целом картина достаточно понятная: больше всего шансов на грант в естественно-научных и технических направлениях, особенно в аграрной сфере и инженерии. Самая высокая конкуренция – в праве, бизнесе и гуманитарных специальностях. IT и инженерия остаются "золотой серединой", где есть и гранты, и перспективы на рынке труда.

Ранее сообщалось, что в республике стартовало основное ЕНТ-2026.

Читайте также: