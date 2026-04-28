В Казахстане завершился прием заявлений на участие в основном Едином национальном тестировании 2026 года. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, тестирование стартует 10 мая и продлится до 10 июля. Всем абитуриентам предоставлена возможность пройти ЕНТ дважды, при этом в конкурсе на образовательные гранты будет учитываться лучший результат, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, на участие в тестировании зарегистрировались около 240 тысяч абитуриентов. С учетом двух попыток общее количество заявлений превысило 446 тысяч.

Для сравнения, в 2025 году было зарегистрировано около 216 тысяч участников, а с учетом двух попыток - 399 тысяч заявлений. Таким образом, интерес к ЕНТ и конкуренция среди поступающих заметно выросли.

На каком языке сдают ЕНТ

Большинство участников традиционно выбрали казахский язык - 73%. На русском языке тестирование будут проходить около 27% абитуриентов, еще 521 человек предпочли английский язык.

Какие предметы выбирают чаще всего

Наиболее популярной комбинацией профильных предметов остается «Математика – Физика», которую выбрали 17,9% участников. Далее следуют «Биология – Химия» с долей 14,5% и «Творческий экзамен», который выбрали 12,4% абитуриентов.

Как проходит тестирование

Формат ЕНТ в 2026 году остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий составляет 120.

Из них 20 вопросов приходятся на «Историю Казахстана», по 10 - на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий на каждый из двух профильных предметов.

Максимальный результат - 140 баллов.

Сколько времени дается

На выполнение тестирования отводится четыре часа. Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время - 40 минут, что позволяет создать более комфортные условия для сдачи экзамена.

Что можно использовать на экзамене

Во время тестирования участникам будут доступны вспомогательные инструменты. Как отметили в Министерстве науки и высшего образования:

«Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц», - сообщили в ведомстве.

Это позволит абитуриентам сосредоточиться на решении заданий, не тратя время на запоминание справочной информации.

Как оспорить результаты ЕНТ

После завершения тестирования у абитуриентов есть возможность оспорить результаты. Подать апелляцию можно в течение 30 минут. В министерстве пояснили порядок:

«Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания комиссии. При отзыве заявления в течение одного рабочего дня в личном кабинете отображается сертификат», - отметили в Миннауки.

Таким образом, весь процесс проходит в цифровом формате и прозрачно для участников.

Пороговые баллы для поступления

Минимальные пороговые баллы для поступления в вузы остаются без изменений. Для национальных университетов установлен порог в 65 баллов, для других вузов - 50 баллов. Для направлений «Педагогические науки» и «Право» необходимо набрать не менее 75 баллов, для специальностей в области здравоохранения - 70 баллов.

Кроме того, установлены минимальные требования по отдельным предметам. По «Истории Казахстана» и профильным дисциплинам необходимо набрать не менее 5 баллов, а по «Грамотности чтения» и «Математической грамотности» - не менее 3 баллов. При этом сами вузы имеют право устанавливать собственные проходные баллы в зависимости от образовательных программ.