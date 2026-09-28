Какие специалисты нужны атомной отрасли Казахстана
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В Президентском центре Республики Казахстан прошла международная конференция по атомной науке и технологиям «Атом будущего», приуроченная ко Дню работников атомной отрасли, передает BAQ.KZ.
Организатором мероприятия выступило Агентство РК по атомной энергии. Участники обсудили текущее состояние и перспективы развития атомной отрасли, научно-технологический потенциал страны, подготовку специалистов и внедрение отечественных научных разработок.
Какие специалисты нужны атомной отрасли
Одной из центральных тем конференции стало кадровое обеспечение отрасли. В дискуссии «Кто будет создавать атомную отрасль Казахстана?» эксперты обсудили подготовку специалистов, развитие необходимых компетенций и роль науки в дальнейшем развитии отрасли.
Отдельное внимание уделили перспективным энергетическим технологиям, научным исследованиям, деятельности отечественных научных организаций, а также внедрению и коммерциализации разработок.
Участники также рассмотрели производственную цепочку урановой отрасли и компетенции, которые сегодня востребованы на предприятиях атомной сферы.
От урановой отрасли до новых технологий
С докладами на конференции выступили представители Агентства РК по атомной энергии, Национального ядерного центра, Института ядерной физики, «Казатомпрома», «Парка ядерных технологий» и «КАЭС».
В тематическом блоке «Атомная отрасль Казахстана сегодня» специалисты представили основные направления работы отрасли и перспективы ее дальнейшего технологического развития.
Для участников также организовали открытый микрофон «Спроси атомщика», где они смогли напрямую задать вопросы специалистам отрасли.
Наука, государство и молодые специалисты
По итогам конференции были обозначены актуальные направления развития атомной науки и технологий в Казахстане.
Участники подчеркнули важность взаимодействия государства, научных организаций, отраслевых предприятий и молодых специалистов. Такое сотрудничество рассматривается как одно из условий формирования кадрового и научно-технологического потенциала атомной отрасли страны.
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