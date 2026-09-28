Какие специалисты нужны атомной отрасли Казахстана

В Президентском центре Республики Казахстан прошла международная конференция по атомной науке и технологиям «Атом будущего», приуроченная ко Дню работников атомной отрасли, передает BAQ.KZ.

Организатором мероприятия выступило Агентство РК по атомной энергии. Участники обсудили текущее состояние и перспективы развития атомной отрасли, научно-технологический потенциал страны, подготовку специалистов и внедрение отечественных научных разработок.

Какие специалисты нужны атомной отрасли

Одной из центральных тем конференции стало кадровое обеспечение отрасли. В дискуссии «Кто будет создавать атомную отрасль Казахстана?» эксперты обсудили подготовку специалистов, развитие необходимых компетенций и роль науки в дальнейшем развитии отрасли.

Отдельное внимание уделили перспективным энергетическим технологиям, научным исследованиям, деятельности отечественных научных организаций, а также внедрению и коммерциализации разработок.

Участники также рассмотрели производственную цепочку урановой отрасли и компетенции, которые сегодня востребованы на предприятиях атомной сферы.

От урановой отрасли до новых технологий

С докладами на конференции выступили представители Агентства РК по атомной энергии, Национального ядерного центра, Института ядерной физики, «Казатомпрома», «Парка ядерных технологий» и «КАЭС».

В тематическом блоке «Атомная отрасль Казахстана сегодня» специалисты представили основные направления работы отрасли и перспективы ее дальнейшего технологического развития.

Для участников также организовали открытый микрофон «Спроси атомщика», где они смогли напрямую задать вопросы специалистам отрасли.

Наука, государство и молодые специалисты

По итогам конференции были обозначены актуальные направления развития атомной науки и технологий в Казахстане.

Участники подчеркнули важность взаимодействия государства, научных организаций, отраслевых предприятий и молодых специалистов. Такое сотрудничество рассматривается как одно из условий формирования кадрового и научно-технологического потенциала атомной отрасли страны.

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